$17,988 + taxes & licensing 8 1 , 9 4 0 K M Used

Listing ID: 6861549

6861549 Stock #: K1809A

K1809A VIN: KNDPM3AC4K7498548

Vehicle Details Exterior Colour Rouge

Interior Colour Noir

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Doors 5-door

Mileage 81,940 KM

Vehicle Features Additional Features Radio Satellite Tapis protecteurs Commandes audio au volant Antipatinage Phares automatiques Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Vitres électriques Transmission Automatique Transmission Automatique - 6 vitesses Caméra de recul Coussins gonflables latéraux pour la tête Coussins gonflables latéraux Lecteur MP3 Prise Auxiliaire Rétroviseurs électriques Air climatisé Tout équipé Télédéverrouillage Sièges chauffants Portes électriques Volant réglable Banquette arrière divisée Coussin gonflable côté conducteur Coussin gonflable côté passager Radio AM / FM Bluetooth intégré

