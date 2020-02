http://www.st-hyacinthechrysler.com/occasion/RAM-1500_Classic-2019-id7677125.html



Warlock CREW + CUIR / 3,92 / Ecran 8,4 / caisse 5,7 V8 HEMI ET BEAUCOUP PLUS !



Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité passager illuminé

Volant ajustable

Transmission Automatique - 8 vitesses

Sièges tissu

4 Roues motrices

Aide au stationnement (capteurs)

