2018 RAM 2500

https://www.autoslefebvre.com/occasion/RAM-2500-2018-id7507708.html



Magnifique Ram 2500 Outdoorsman 4x4 2018



Moteur V8 5.7L Hemi !!

Cabine d'équipe (4 grosses portes), Boite de 6 pi 4 po.

Caméra de recule, Roues 18 pouces en aluminum polie, Pare-chocs et grille chromée, Phares anti-brouillards et PLUS !!



Banquette avant 40/20/40 (6 passagers)



Pour information,Contacter Renald au418-882-3573 OU au418-564-4334ou par courriel:autoslefebvre@yahoo.ca!



FINANCEMENT DISPONIBLE !!!

Additional Features Chrome

Radio Satellite

Freins ABS

Phares antibrouillards

Radio AM/FM

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Vitres électriques

Antivol

Transmission Automatique - 6 vitesses

Serrure à sécurité pour enfants

Lecteur MP3

Air climatisé

Volant ajustable

Sièges tissu

Miroirs électriques

Servo-direction

Portes électriques

Vitres teintées

CREW (4 portes)

Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.