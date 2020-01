2019 Chevrolet Silverado 2500

https://www.autoslefebvre.com/occasion/Chevrolet-Silverado_2500-2019-id7649509.html



Chevrolet Silverado 2500 HD LT Z71 4X4 équipé d'un V8 6.6L Duramax Diesel



-Edition Midnight ! L'extérieur est presque entièrement noir: (Calandre, Roues, Pare-chocs et Carroserie)

-Groupe tout terrain Z71

-Groupe commodité: Siège du conducteur à réglage électrique, Commande de la température à deux zones, Démarreur à distance et PLUS !



Intérieur en cuirs, Bancs avants chauffants, Caméra de recule, Freins électriques pour remorque, Freins moteur et PLUS !



Cabine multiplace, Caisse standard (6,5 pieds)



Contacter Renald au 418-882-3573 OU au 418-564-4334 ou par courriel: autoslefebvre@yahoo.ca



Véhicule Canadien inspecté par la SAAQ

FINANCEMENT DISPONIBLE

Moteur qui développe 445 hp et 910 lb/pi de couple

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Radio HD

4 Roues motrices

Crochet remorquage arrière

