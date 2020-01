2012 Kia Sorento

https://www.barnabekiasaintjean.com/occasion/Kia-Sorento-2012-id7670315.html



EX LUXE V6 AWD + CUIR + BAS KM!!!





POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR UN VÉHICULE, VEILLEZ COMMUNIQUER AU 450-347-2835 OU PAR COURRIEL : DAVID.BLAIS@GROUPEBARNABE.COM OU PAR MESSAGERIE TEXTES AU 514-409-1403 EN TOUT TEMPS. *

*FINANCEMENT** GROUPE BARNABÉ OFFRE LE FINANCEMENT À DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX. NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES AU CRÉDIT SAURA RÉPONDRE À VOS QUESTIONS, QUE CE SOIT EN 1ère, 2ième OU MÊME 3ième CHANCE AU CRÉDIT, VOUS ÊTES 100% APPROUVÉ. LE GROUPE BARNABÉ VOUS OFFRES LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES MULTI-MARQUES. NOS VÉHICULES SONT INSPECTÉS EN 85 POINTS AFIN DE VOUS OFFRIR DES VÉHICULES DE QUALITÉS AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ! **EMPLACEMENT** NOUS SOMMES SITUÉ AU 210 RUE MOREAU, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 0E9 À SEULEMENT 15 MINUTES DU PONT CHAMPLAIN.





À noter ; la TPS, la TVQ et les frais du concessionnaire de 299$ ne sont pas inclus dans le prix affiché du véhicule.

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Crochet remorquage arrière

Tout équipé

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

Sièges chauffants

Toit panoramique

Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

