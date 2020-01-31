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2014 Kia Soul

LX

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2014 Kia Soul

LX

Location

Barnabé Kia Saint-Jean

210 Moreau, St-Jean-Sur-Richelieu, QC J2W 0E9

450-347-2835

  1. 4675998
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$7,990

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  • 130,104KM
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  • Listing ID: 4675998
  • Stock #: G0277A
  • VIN: KNDJN2A25E7111160
Exterior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.barnabekiasaintjean.com/occasion/Kia-Soul-2014-id7704116.html

POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR UN VÉHICULE, VEILLEZ COMMUNIQUER AU 450-347-2835 OU PAR COURRIEL : DAVID.BLAIS@GROUPEBARNABE.COM OU PAR MESSAGERIE TEXTES AU 514-409-1403 EN TOUT TEMPS. *
*FINANCEMENT** GROUPE BARNABÉ OFFRE LE FINANCEMENT À DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX. NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES AU CRÉDIT SAURA RÉPONDRE À VOS QUESTIONS, QUE CE SOIT EN 1ère, 2ième OU MÊME 3ième CHANCE AU CRÉDIT, VOUS ÊTES 100% APPROUVÉ. LE GROUPE BARNABÉ VOUS OFFRES LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES MULTI-MARQUES. NOS VÉHICULES SONT INSPECTÉS EN 85 POINTS AFIN DE VOUS OFFRIR DES VÉHICULES DE QUALITÉS AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ! **EMPLACEMENT** NOUS SOMMES SITUÉ AU 210 RUE MOREAU, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 0E9 À SEULEMENT 15 MINUTES DU PONT CHAMPLAIN.


À noter ; la TPS, la TVQ et les frais du concessionnaire de 299$ ne sont pas inclus dans le prix affiché du véhicule.
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Tout équipé

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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