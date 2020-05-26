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Barnabé Kia Saint-Jean

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2018 Dodge Grand Caravan

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SXT BLACKTOP AVEC ENSEMBLE DIVERTISSEMEN

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SXT BLACKTOP AVEC ENSEMBLE DIVERTISSEMEN

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Barnabé Kia Saint-Jean

210 Moreau, St-Jean-Sur-Richelieu, QC J2W 0E9

450-347-2835

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  • 18,725KM
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  • Listing ID: 5034090
  • Stock #: X4138
  • VIN: 2C4RDGBG4JR348924
Exterior Colour
Blanc
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.barnabekiasaintjean.com/occasion/Dodge-Grand_Caravan-2018-id7766345.html

SXT BLACKTOP AVEC ENSEMBLE DIVERTISSEMENT--COMME NEUF!!! AUCUN ACCIDENT!
POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR UN VÉHICULE, VEILLEZ COMMUNIQUER AU 450-347-2835 OU PAR COURRIEL : DAVID.BLAIS@GROUPEBARNABE.COM OU PAR MESSAGERIE TEXTES AU 514-409-1403 EN TOUT TEMPS. *
*FINANCEMENT** GROUPE BARNABÉ OFFRE LE FINANCEMENT À DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX. NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES AU CRÉDIT SAURA RÉPONDRE À VOS QUESTIONS, QUE CE SOIT EN 1ère, 2ième OU MÊME 3ième CHANCE AU CRÉDIT, VOUS ÊTES 100% APPROUVÉ. LE GROUPE BARNABÉ VOUS OFFRES LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES MULTI-MARQUES. NOS VÉHICULES SONT INSPECTÉS EN 85 POINTS AFIN DE VOUS OFFRIR DES VÉHICULES DE QUALITÉS AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ! **EMPLACEMENT** NOUS SOMMES SITUÉ AU 210 RUE MOREAU, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 0E9 À SEULEMENT 15 MINUTES DU PONT CHAMPLAIN.


À noter ; la TPS, la TVQ et les frais du concessionnaire de 299$ ne sont pas inclus dans le prix affiché du véhicule.
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Lecteur DVD
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges de troisième rangée
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Verrouillage sans clé
  • Vitres teintées
  • Système de divertissement vidéo
  • Stow'N Go

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