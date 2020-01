2018 Kia Rio5

https://www.barnabekiasaintjean.com/occasion/Kia-Rio5-2018-id7670316.html



LX+ CLIMATISEUR + SIEGE CHAUFFANT+++



BALANCE GARANTIE KIA 9 AOUT 2023 OU 100,000KM





POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR UN VÉHICULE, VEILLEZ COMMUNIQUER AU 450-347-2835 OU PAR COURRIEL : DAVID.BLAIS@GROUPEBARNABE.COM OU PAR MESSAGERIE TEXTES AU 514-409-1403 EN TOUT TEMPS. *

*FINANCEMENT** GROUPE BARNABÉ OFFRE LE FINANCEMENT À DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX. NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES AU CRÉDIT SAURA RÉPONDRE À VOS QUESTIONS, QUE CE SOIT EN 1ère, 2ième OU MÊME 3ième CHANCE AU CRÉDIT, VOUS ÊTES 100% APPROUVÉ. LE GROUPE BARNABÉ VOUS OFFRES LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES MULTI-MARQUES. NOS VÉHICULES SONT INSPECTÉS EN 85 POINTS AFIN DE VOUS OFFRIR DES VÉHICULES DE QUALITÉS AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ! **EMPLACEMENT** NOUS SOMMES SITUÉ AU 210 RUE MOREAU, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 0E9 À SEULEMENT 15 MINUTES DU PONT CHAMPLAIN.





À noter ; la TPS, la TVQ et les frais du concessionnaire de 299$ ne sont pas inclus dans le prix affiché du véhicule.

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Tout équipé

Sièges chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.