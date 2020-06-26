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2010 BMW X5

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  • 159,850KM
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  • Listing ID: 5310701
  • Stock #: M3192
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Diesel
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoc4.com/occasion/BMW-X5-2010-id7821362.html

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