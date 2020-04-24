Menu
Account
Sign In

2013 Hyundai Santa Fe

XL LTDAWD CUIR TOIT PANO LIMITED

Watch This Vehicle

2013 Hyundai Santa Fe

XL LTDAWD CUIR TOIT PANO LIMITED

Location

Auto C4

2369, boul. Curé-Labelle, St-Jérôme, QC J7Y 5E9

514-234-4994

  1. 4936245
  2. 4936245
Contact Seller

$9,995

+ taxes & licensing

  • 180,069KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4936245
  • Stock #: m3084
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoc4.com/occasion/Hyundai-Santa_Fe-2013-id7746559.html

POUR PLUS DE DÉTAILS , COMMUNIQUER AU 514-234-4994 / SANS FRAIS 1-877-465-9235 AVEC L'UN DE NOS REPRÉSENTANTS QUI SE FERA UN PLAISIR DE VOUS ASSISTEZ DANS VOS DÉMARCHES POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAIN VÉHICULE FINANCEMENT 1e, 2e, 3e, CHANCE AU CRÉDIT***** NOTRE EXPERT EN FINANCEMENT S'ASSURERA DE VOUS AVOIR L'APPROBATION ET LA MENSUALITÉ ADAPTÉE A VOTRE BUDGET TOUS NOS VÉHICULES SONT INSPECTÉS EN 100 POINTS PAR NOS TECHNICIENS CERTIFIÉS MEMBRE DE L'AMVOQ N.B : NOS PRIX N'INCLUS PAS LES TAXES , 2369 BOULEVARD CURÉ-LABELLE , ST-JÉROME , J7Y5E9 , ROUTE 117 DIRECTION PRÉVOST CHOISISSEZ LA TRANSPARENCE ET LE PROFESSIONNALISME ,CHOISISSEZ AUTO C4 WE ALSO SPEAK ENGLISH COMPARABLE: PREMIUM SE GL GLS LIMITED LTD EDITION NAVI AVEC NAVIGATION GPS CUIR TOIT OUVRANT TURBO 4X4 AWD 4WD TRACTION INTEGRALE
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Climatiseur automatique
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Traction intégrale
  • Dégivreur de Lunette
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Sièges chauffants
  • Toit panoramique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Auto C4

2017 Kia Soul EX MAG...
 133,175 KM
$10,995 + tax & lic
2018 Volkswagen Tigu...
 47,540 KM
$26,995 + tax & lic
2014 Volkswagen Jett...
 104,009 KM
$7,995 + tax & lic
Auto C4

Auto C4

2369, boul. Curé-Labelle, St-Jérôme, QC J7Y 5E9

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

514-234-XXXX

(click to show)

514-234-4994

Send A Message