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2014 Chevrolet Trax

LT AWD MAG GR. ELEC A/C

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2014 Chevrolet Trax

LT AWD MAG GR. ELEC A/C

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Auto C4

2369, boul. Curé-Labelle, St-Jérôme, QC J7Y 5E9

514-234-4994

  1. 4936242
  2. 4936242
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$10,995

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  • 87,427KM
  • Used
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  • Listing ID: 4936242
  • Stock #: m3105
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
https://www.autoc4.com/occasion/Chevrolet-Trax-2014-id7746558.html

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Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable passager
  • Air climatisé
  • Dégivreur de Lunette
  • Miroirs électriques
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées

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