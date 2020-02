2014 Kia Rio

https://www.stjeromeautodepot.com/occasion/Kia-Rio-2014-id7683693.html



**Rapport d'historique Carfax INCLUS + Rapport d'inspection multi-points CERTIFIÉ

**Excellente condition

**Programme 100% approuvé et 0$ comptant UNIQUE (financement facile et rapide)

**APPROBATION en 10 minutes / 250 plans de financement disponibles

**Véhicule disponible pour une DURÉE LIMITÉE

**Programme TRANQUILLITÉ D'ESPRIT CERTIFIÉ offert / Véhicule remis à neuf

**NETTOYAGE professionnel

**Prêt pour LIVRAISON IMMÉDIATE

**ON REPREND TOUT EN ÉCHANGE : Autos, camions, VTT, motos, motoneiges, bateaux, VR et plus

**VALEUR SUPÉRIEURE au marché pour votre échange

**LIVRAISON PARTOUT au Québec et au Canada

**Informez-vous! + de 500 AUTRES VÉHICULES et camions d'occasion sur place. Plus de 6000 autres disponibles sur demande



**WE SPEAK ENGLISH TOO! SO DON'T HESITATE TO CALL US OR TO COME SEE US



**Toit ouvrant

**Caméra de recul

**Connexion Bluetooth / Mains libres

**Jantes aluminium

**Sièges avant chauffants

**Écran tactile

**Commandes audio au volant

**Miroirs extérieurs rétractables électriques

**Clignotants sur miroirs extérieurs

**Climatisation

**Régulateur de vitesse

**Télédéverrouillage

**Ports USB

**Et beaucoup plus!



**Power sunroof

**Backup Camera

**Bluetooth connection / Hands-free device

**Aluminium Mags

**Heated front seats

**Touch screen

**Mounted steering wheels audio controls

**Power folding outdoor mirrors

**Outdoor side mirrors turn signal

**A/C clean system

**Cruise control

**Remote keyless entry

**USB ports

**And much more!



**Carfax report INCLUDED + certified Multi-point inspection

**Excellent condition

**EXCLUSIVE 100% approved credit and $0 cash down Program (easy financing)

**BE APPROVED in 10 minutes / 250 financing plans

**Vehicle available for a LIMITED TIME

**TRANQUILLITÉ D'ESPRIT Program available / Reconditioned vehicle

**Vehicle Detailed

**Ready for FAST DELIVERY

**WE TAKE ALL TRADE-INS: cars, trucks, ATVS, snowmobiles, motorcycles, boats, RV and more.

**HIGHER VALUE for your trade-in

**DELIVERY EVERYWHERE in Quebec and Canada

**Contact us! More than 500 OTHER CARS, SUV and trucks available.



Nos conseillers certifiés et professionnels sauront vous offrir une expérience d'achat personnalisée et conviviale pour l'achat de votre nouveau véhicule. Certains accessoires additionnels en sus. Sans droit de rétention. Bien que nous ayons pris toutes les mesures raisonnables pour nous assurer de la précision des renseignements fournis, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission. Veuillez contre-vérifier les renseignements auprès de l'un de nos experts. Dans le cas où un véhicule publié contiendrait des renseignements inexacts à cause d'une erreur typographique, photographique, sur le prix ou autre, le concessionnaire se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute demande. Contactez-nous aussi pour en savoir plus sur nos rabais additionnels en concession.



VERSIONS DISPONIBLES : LX, LX+, EX, SX



Our certified and professional consultants will offer you a personalized and user-friendly purchasing experience for your new vehicle. No liens. Although we have taken all reasonable steps to ensure the accuracy of the information provided, we are not responsible for any errors or omissions. Please check with one of our experts. In the event that a published vehicle contains inaccurate information due to a typographical, photographic, price or other error, the dealer reserves the right to refuse or cancel any request. Contact us to learn more about our additional dealer discounts.

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Essuie-glaces intermittents

Chauffe-moteur

Horloge

Climatisation

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Coussins gonflables doubles

Odomètre journalier

Système d'alarme

Miroirs électriques

Porte-gobelet

Servo-direction

Servo-freins

Sièges chauffants

Sièges inclinables

Console à l'avant

Intérieur Tissus

Roues en alliage d'aluminium

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.