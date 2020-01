2014 Nissan Pathfinder

https://www.autoaubaine.com/Nissan-Pathfinder-c7656195.html ** KIA DES LAURENTIDES / MIRABEL ** NISSAN PATHFINDER SL 2014 ** Automatique ** GPS ** Groupe Électrique ** Cuir ** AWD ** Caméra de Recul ** Bluetooth ** Cruise Control ** Mags ** Attache Remorque ** 7 Passagers ** Volant Chauffant ** ** Petite bosse sur la valise **

*** Aucun Frais De Reconditionnement *** Kia des Laurentides St-Jérôme vous garantit le meilleur prix de la région pour un de ses véhicules d'occasion inspecté et réparé au besoin, certifiés, avec un très grand choix en inventaire. ICI, PAS DE CACHETTES ! Financement 1re, 2e et 3e chance au crédit sur place. Pour de plus amples renseignements sur nos promotions maison, venez nous rencontrer. - Inspection du véhicule complète. - Lavage et Nettoyage complet. - Changement d'huile inclus avant la livraison. - Nos kilométrages sont vérifiés et certifiés. - Rapport historique CarProof. - Date de mise en service toujours disponible. - Financement disponible aux meilleurs taux du marché. - Prolongation de garantie disponible sur place. à Mirabel, 13605 rue de la Chapelle, j7j 2c9 à seulement 35 minutes de Montréal et 20 minutes de Laval, occasion en or!! *** certaines conditions s'appliquent, voir conditions en concession. Plus de 50 véhicules d'occasion de toutes marques sur la Rive-Nord dans les Laurentides.



Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Marchepieds

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Freins à disque

Démarrage sans clé

Direction assistée

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Sièges de troisième rangée

4 Roues motrices

Aluminium

Tout équipé

Coussins gonflables arrière pour la tête

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges électriques

Télédéverrouillage

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Portes électriques

Vitres teintées

Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.