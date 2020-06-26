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2014 Volkswagen Jetta

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  • Listing ID: 5310698
  • Stock #: M3201
  • VIN: 3VWL07AJ8EM409653
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoc4.com/occasion/Volkswagen-Jetta-2014-id7821364.html

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