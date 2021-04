$12,995 + taxes & licensing 1 2 4 , 9 3 5 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 6860847

6860847 VIN: KNAGR4A66F5552481

Vehicle Details Exterior Colour Rouge

Interior Colour Noir

Body Style Sedan

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Engine 4-cylinder

Doors 4-door

Mileage 124,935 KM

Vehicle Features Additional Features Contactez-nous pour plus de details! Vitres électriques Intérieur en cuir Tout équipé Toit panoramique Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.