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2016 Volkswagen Golf

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  • 68,058KM
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  • Listing ID: 5126198
  • Stock #: M3177
Exterior Colour
LIGHT GREY
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoc4.com/occasion/Volkswagen-Golf-2016-id7787725.html

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