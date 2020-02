2011 Subaru Impreza

https://www.pglessard.com/occasion/Subaru-Impreza-2011-id7702212.html



2.5i Limited AWD Manuel Siege Cuir chauffant Toit ouvrant Mags Jupes Tres propre et bien entretenue PG Lessard Autos à St-Prosper près de St-Georges de Beauce répond aux besoins de chaque client avec grand soin. Nous savons que vous avez de grandes attentes et en tant que concessionnaire automobiles, nous relevons le défi de répondre et de surpasser chaque fois les normes. Laissez-nous vous prouver notre engagement à atteindre l'excellence! WWW.PGLESSARD.COM 1-866-595-8844

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Aileron

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Lecteur MP3

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Volant gainé de cuir

Roues en alliage d'aluminium

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.