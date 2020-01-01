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2017 Hyundai Elantra

Berline 4 portes, boîte automatique, GLS

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2017 Hyundai Elantra

Berline 4 portes, boîte automatique, GLS

Location

Hyundai St-Raymond

484, Côte Joyeuse, St-Raymond, QC G3L 4A7

418-337-2234

  1. 4418997
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$12,495

+ taxes & licensing

  • 102,812KM
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  • Listing ID: 4418997
  • Stock #: 2283AA
  • VIN: KMHD84LF6HU110505
Exterior Colour
Orange
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaistraymond.com/occasion/Hyundai-Elantra-2017-id7651614.html

HYUNDAI ELANTRA GLS 2017 AUTOMATIQUE ~ SUPER PROPRE ~ TOIT OUVRANT, SIÈGES CHAUFFANTS AV/ARR, MAGS, AIR CLIMATISÉ, BLUETOOTH, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE ET BIEN PLUS !! CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ. ELLE EST RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER !!

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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