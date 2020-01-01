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2018 Hyundai Elantra

GT GL

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2018 Hyundai Elantra

GT GL

Location

Hyundai St-Raymond

484, Côte Joyeuse, St-Raymond, QC G3L 4A7

418-337-2234

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$16,685

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  • 54,154KM
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  • Listing ID: 4463910
  • Stock #: A0002
  • VIN: KMHH35LE9JU026763
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaistraymond.com/occasion/Hyundai-Elantra_GT-2018-id7660004.html

HYUNDAI ELANTRA GT GL 2018 AUTOMATIQUE GARANTIE COMPLÈTE, AIR CLIMATISÉ, BLUETOOTH, SIÈGES CHAUFFANTS, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE, GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !! CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA GT VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ. ELLE EST RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER !!

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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