2018 Hyundai Elantra

HYUNDAI ELANTRA GT GL 2018 AUTOMATIQUE GARANTIE COMPLÈTE, AIR CLIMATISÉ, BLUETOOTH, SIÈGES CHAUFFANTS, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE, GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !! CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA GT VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ. ELLE EST RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER !!



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-844-623-0597 , VIA MESSAGERIE TEXTE AVEC ALEXANDRE OUELLETTE AU 418-933-9422 OU AVEC CAROLLE JOBIN 418-283-4544 EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatisation

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Pneus performance

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

