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2019 Hyundai Tucson

Essential TI avec ensemble sécurité

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2019 Hyundai Tucson

Essential TI avec ensemble sécurité

Location

Hyundai St-Raymond

484, Côte Joyeuse, St-Raymond, QC G3L 4A7

418-337-2234

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$24,945

+ taxes & licensing

  • 4,675KM
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  • Listing ID: 4492254
  • Stock #: A0007
  • VIN: KM8J2CA40KU851482
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaistraymond.com/occasion/Hyundai-Tucson-2019-id7667106.html

TUCSON PREMIUM 2.0 AWD 2019 ** GARANTIE ** SIÈGES CHAUFFANT, CLIMATISATION , BLUETOOTH, JANTES 17'', COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE ET BIEN PLUS !! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-844-623-0597 , VIA MESSAGERIE TEXTE AVEC CAROLLE JOBIN AU 418-283-4544 OU AVEC ALEXANDRA FRANCOEUR AU 819-247-8052 EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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