2019 Hyundai Tucson

484, Côte Joyeuse, St-Raymond, QC G3L 4A7
418-337-2234
+ taxes & licensing
https://www.hyundaistraymond.com/occasion/Hyundai-Tucson-2019-id7667106.html
TUCSON PREMIUM 2.0 AWD 2019 ** GARANTIE ** SIÈGES CHAUFFANT, CLIMATISATION , BLUETOOTH, JANTES 17'', COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE ET BIEN PLUS !! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ!!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-844-623-0597 , VIA MESSAGERIE TEXTE AVEC CAROLLE JOBIN AU 418-283-4544 OU AVEC ALEXANDRA FRANCOEUR AU 819-247-8052 EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
484, Côte Joyeuse, St-Raymond, QC G3L 4A7