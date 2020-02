2016 Chevrolet Spark

https://promos.stemarieautomobiles.com/occasion/Chevrolet-Spark-2016-id7696895.html



nous sommes a 20 minutes de montreal véhicule inspecté certifié balance de garantie carfax disponible En affaires depuis plus de 50 ans, Ste-Marie Automobiles Ltée est un concessionnaire GM, concessionnaire Chevrolet auto et camions, concessionnaire Buick, Concessionnaire camion GMC, concessionnaire Corvette et Véhicules d'occasions certifiés. Nous avons aussi les connaissances pour la vente et entretien des véhicules électriques : Chevrolet Volt et Chevrolet Bolt. Nous sommes situés à St-Rémi qui est à 20 minutes des grands centres (Brossard, centre-ville Montréal & Valleyfield) et pouvons desservir la rive-sud de Montréal et la Montérégie avec facilité. Communiquez avec un de nos représentants pour mettre au défi ses connaissances des produits GM.

Bienvenue chez Ste-Marie ou le service est grand et les prix petits!

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Radio AM/FM

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Démarrage sans clé

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Volant ajustable

Démarreur à distance

Télédéverrouillage

Essuie-glace arrière

Sièges arrières rabattables

Roues en alliage d'aluminium

Système ON-STAR

