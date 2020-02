2013 Volkswagen Golf

https://www.autoaubaine.com/Volkswagen-Golf-c7676588.html



Volkswagen Golf ÉDITION WOLFSBURG, TDI, AUTOMATIQUE, TOIT OUVRANT 2013



PRIX 11995$ À partir de 50$/Semaine sur approbation de crédit 60 mois,Frais,taxe et intérêts en sus 1ÈRE, 2IÈME et 3IÈME chance aux crédit disponible CRÉDIT SPÉCIALISÉ DISPONIBLE Financement bancaire sur place Véhicule inspecté Échange accepté Autos RR est membre AMVOQ Volkswagen GOLF TDI 2013 AUTOMATIQUE 2.0T TOIT OUVRANT BLUETOOTH SIÈGE CHAUFFANT COMMANDE AU VOLANT Air Climatisé Vitres et Portes électrique CRUISE CONTROL Ordinateur de bord MAGS Autos RR 450-938-7749 WWW.AUTOSRR.COM WWW.FACEBOOK.COM/AUTOSRR

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Aileron

Commandes audio au volant

Antipatinage

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussins gonflables latéraux

Serrure à sécurité pour enfants

Lecteur MP3

Air climatisé

Volant ajustable

Système d'alarme

Miroirs électriques

Sièges électriques

Télédéverrouillage

Servo-direction

Servo-freins

Sièges chauffants

Portes électriques

