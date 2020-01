https://www.girouxchrysler.com/occasion/RAM-1500-2018-id7651416.html



ENSEMBLE ECLAIR DEMMARREUR A DISTANCE BOITE DE 6 PIED 4



***94$/SEMAINE SUR FINANCEMENT 8 ANS 5000$ COMPTANT OU ÉCHANGE ÉQUIVALENTE**



21303 KM** Véhicule situé au 1371 Rue Principale Ste-Ahathe des Monts chez Giroux Chrysler***



Giroux Chrysler sélectionne les meilleurs véhicules pour faire partie de l'inventaire. Tous les véhicules d'occasion ont fait l'objet dune mise au point complète en utilisant seulement des pièces d'origine, le tout effectué par nos techniciens certifiés, en plus d'être accompagnés d'un rapport d'historique CarProof. Nous offrons plusieurs plan de Garantie Prolongée disponible en fonction de vos besoin.



Faillite, difficulté de crédit' Nous avons la solution! 1ère 2e 3e chance au crédit! Venez faire un tour, nous sommes situé à Ste-Agathe, a quelques minutes de Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et a qu'elle que minute de Mont-Tremblant.



Chez Giroux Chrysler, nous prenons soins des clients de la grande région des Laurentides!



**taxes et frais applicables en sus**

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité passager illuminé

Volant ajustable

Transmission Automatique - 8 vitesses

Sièges tissu

4 Roues motrices

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.