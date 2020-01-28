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2008 Dodge Grand Caravan

Familiale 4 portes SE

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2008 Dodge Grand Caravan

Familiale 4 portes SE

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4606434
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$4,279

+ taxes & licensing

  • 144,900KM
  • Used
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  • Listing ID: 4606434
  • Stock #: 20-006
  • VIN: 2D8HN44P98R622859
Exterior Colour
Argent
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Dodge-Grand_Caravan-2008-id7690548.html

DODGE CARAVAN 2008 AUTOMATIQUE 144900KM, STOW AN GO, VITRES+SERRURES+MIROIRS ÉLECTRIQUE, RÉGULATEUR DE VITESSE, CLIMATISEUR, ETC...


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418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ DISPONIBLE
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges de troisième rangée
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges inclinables
  • Phares halogènes
  • Stow'N Go

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