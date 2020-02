2013 Chevrolet Spark

http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Chevrolet-Spark-2013-id7701803.html



CHEVROLET SPARK 2013 MANUELLE ! 87938 KM VITRES ÉLECTRIQUES, SIÈGES EN TISSU, ETC !!



FINANCEMENT 1-2-3E CHANCE AU CRÉDIT, 99.9% APPROUVÉ



4.9/5.0 SUR NOS AVIS FACEBOOK!



418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM



BIENVENUE CHEZ OCCASION VILLE DE QUÉBEC ! LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SERVICE CLIENT ET DE RESPECT DE VOS BESOINS ET DE VOS ATTENTES ! MEMBRE AMVOQ. RAPPORT CARPROOF POUR CHAQUE VÉHICULE. FINANCEMENT 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT ET GARANTIES ADDITIONNELLES DISPONIBLES.



NOUVEAU : GARANTIES KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ DISPONIBLES ! ÉCHANGES ACCEPTÉES TEL QUE MOTO, VTT, CAMIONS, VUS, AUTOS, ETC.



VISITEZ NOUS SUR WWW.FACEBOOK.COM/OCCASIONQC OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM



WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Prise Auxiliaire

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Transmission Manuelle

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

Système GPS

Odomètre journalier

Porte-gobelet

Rétroviseurs

Servo-direction

Servo-freins

Sièges inclinables

