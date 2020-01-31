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2013 Chevrolet Spark

5 portes à hayon, à b. man., LS

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2013 Chevrolet Spark

5 portes à hayon, à b. man., LS

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

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$5,473

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  • 87,938KM
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  • Listing ID: 4667178
  • Stock #: 20-052
  • VIN: KL8CA6S97DC519200
Exterior Colour
Rouge
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Chevrolet-Spark-2013-id7701803.html

CHEVROLET SPARK 2013 MANUELLE ! 87938 KM VITRES ÉLECTRIQUES, SIÈGES EN TISSU, ETC !!

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Prise Auxiliaire
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Système GPS
  • Odomètre journalier
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges inclinables

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