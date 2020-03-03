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2013 Ford Focus

Berline SE SPORT AUTOMATIQUE 95750KM

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2013 Ford Focus

Berline SE SPORT AUTOMATIQUE 95750KM

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4775034
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$8,279

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  • 95,750KM
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  • Listing ID: 4775034
  • Stock #: 20-105
  • VIN: 1FADP3F23DL346626
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Ford-Focus-2013-id7726120.html

FORD FOCUS SE SPORT 2013 AUTOMATIQUE 95750 KM !! CONNEXION BLUETOOTH, VITRES ÉLECTRIQUES, CLIMATISEUR, SERRURES ET MIROIRS ÉLECTRIQUES, JANTES EN ALLIAGE, SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS, RÉGULATEUR DE VITESSE, ETC !!

FINANCEMENT 1-2-3E CHANCE AU CRÉDIT, 99.9% APPROUVÉ

4.9/5.0 SUR NOS AVIS FACEBOOK!

418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM

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Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants - Avant
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Tachymètre

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