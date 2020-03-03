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2013 Mazda CX-5

mazda cx5 GX, boîte automatique

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2013 Mazda CX-5

mazda cx5 GX, boîte automatique

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4806207
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$10,979

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  • 115,599KM
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  • Listing ID: 4806207
  • Stock #: 20-116
  • VIN: jm3ke2be3d0143519
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Mazda-CX5-2013-id7732210.html

MAZDA CX5 GX AUTOMATIQUE 115599 KM !! AIR CLIMATISÉ, VITRE+PORTES+MIROIRS ÉLECTRIQUE, RÉGULATEUR DE VITESSE, ETC !!

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418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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