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2014 Dodge Dart

GT CUIR 81027KM AUTOMATIQUE

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2014 Dodge Dart

GT CUIR 81027KM AUTOMATIQUE

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OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4815189
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$10,479

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  • 81,027KM
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  • Listing ID: 4815189
  • Stock #: 20-104
  • VIN: 1C3CDFEB1ED790833
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Dodge-Dart-2014-id7726121.html

DODGE DART GT 2.4L MULTI AIR 2014 AUTOMATIQUE 81027 KM !! CONNEXION BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL, VITRES ÉLECTRIQUES, CUIR, CLIMATISEUR, SERRURES ET MIROIRS ÉLECTRIQUES, JANTES EN ALLIAGE, RÉGULATEUR DE VITESSE, ETC !!

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418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Télédéverrouillage
  • Sièges chauffants - Avant

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