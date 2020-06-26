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OCCASION VILLE DE QUÉBEC

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2014 Hyundai Santa Fe

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Sport SANTA FE 2.0T SE 2014 ROUGE 118951 KM!!!

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Sport SANTA FE 2.0T SE 2014 ROUGE 118951 KM!!!

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OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

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  • 118,951KM
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  • Listing ID: 5251289
  • Stock #: 20-214
  • VIN: 5XYZUDLA7EG175256
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Hyundai-Santa_Fe_Sport-2014-id7810646.html

HYUNDAI SANTA FE SPORT SE AWD 2014 AUTOMATIQUE 118951 KM TOIT PANORAMIQUE, SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS, SIÈGES ARRIÈRES CHAUFFANTS, CUIR, CAMÉRA DE RECUL, SONAR DE RECUL, RÉGULATEUR DE VITESSE, AIR CLIMATISÉ, VITRES ÉLECTRIQUES, PORTES ÉLECTRIQUES ETC !!!

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges tissu
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Aluminium
  • Système d'alarme
  • Traction intégrale
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Téléphone cellulaire
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Rétroviseurs
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Portes électriques
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Volant chauffant
  • Banquette arrière divisée

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