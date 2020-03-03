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2014 Kia Forte

Berline 4 portes, boîte automatique, LX+

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2014 Kia Forte

Berline 4 portes, boîte automatique, LX+

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OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

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$10,879

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  • 96,771KM
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  • Listing ID: 4775037
  • Stock #: 20-110
  • VIN: KNAFX4A6XE5078342
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Kia-Forte-2014-id7726117.html

KIA FORTE LX + 2014 AUTOMATIQUE 96771KM TOIT OUVRANT, BLUETOOTH, RÉGULATEUR DE VITESSE, AIR CLIMATISÉ, SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS, VITRES ÉLECTRIQUES, PORTES ÉLECTRIQUES ETC !!!

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418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Télédéverrouillage
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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