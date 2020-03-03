2015 Acura ILX

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0
418-825-0066
+ taxes & licensing
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Acura-ILX-2015-id7731315.html
ACURA ILX DYNAMIC 2015 MANUELLE 137118KM GPS, MOTEUR VTEC 2.4L SIÈGES CHAUFFANTS, GROUPE ÉLECTRIQUE, CAMÉRA DE RECUL, ANTIBROUILLARD, RÉGULATEUR DE VITESSE, TOIT OUVRANT, CUIR, A/C, ETC... C'EST LE MÊME VÉHICULE QU'UNE HONDA CIVIC SI 2012 2013 2014 2015.
NOS AVIS FACEBOOK : 5.0/5.0!
FINANCEMENT 1-2-3E CHANCE AU CRÉDIT, 99.9% APPROUVÉ
418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM
BIENVENUE CHEZ OCCASION VILLE DE QUÉBEC ! LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SERVICE CLIENT ET DE RESPECT DE VOS BESOINS ET DE VOS ATTENTES ! MEMBRE AMVOQ. RAPPORT CARPROOF POUR CHAQUE VÉHICULE. FINANCEMENT 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT ET GARANTIES ADDITIONNELLES DISPONIBLES.
NOUVEAU : GARANTIES KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ DISPONIBLES ! ÉCHANGES ACCEPTÉES TEL QUE MOTO, VTT, CAMIONS, VUS, AUTOS, ETC.
VISITEZ NOUS SUR WWW.FACEBOOK.COM/OCCASIONQC OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM
WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIES PROLONGÉES DISPONIBLE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0