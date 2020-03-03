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2015 Acura ILX

Dynamic berline avec navi (CIVIC SI)

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2015 Acura ILX

Dynamic berline avec navi (CIVIC SI)

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

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$12,979

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  • 137,118KM
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  • Listing ID: 4799766
  • Stock #: 20-115
  • VIN: 19VDE2E77FE400103
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Acura-ILX-2015-id7731315.html

ACURA ILX DYNAMIC 2015 MANUELLE 137118KM GPS, MOTEUR VTEC 2.4L SIÈGES CHAUFFANTS, GROUPE ÉLECTRIQUE, CAMÉRA DE RECUL, ANTIBROUILLARD, RÉGULATEUR DE VITESSE, TOIT OUVRANT, CUIR, A/C, ETC... C'EST LE MÊME VÉHICULE QU'UNE HONDA CIVIC SI 2012 2013 2014 2015.

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIES PROLONGÉES DISPONIBLE
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Système GPS
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Jantes en Aluminium
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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