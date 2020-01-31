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2015 Ford Escape

4 portes SE, Traction intégrale

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2015 Ford Escape

4 portes SE, Traction intégrale

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

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  • 60,153KM
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  • Listing ID: 4667175
  • Stock #: 20-034
  • VIN: 1FMCU9G96FUC16975
Body Style
SUV / Crossover
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Ford-Escape-2015-id7701819.html

FORD ESCAPE SE 2015 AUTOMATIQUE ! 60153 KM 2L, AWD, GROSSE ÉCRAN, AIR CLIMATISÉ, RÉGULATEUR DE VITESSE, VITRES ÉLECTRIQUES, PORTES ÉLECTRIQUES, ETC !!

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants - Avant
  • Sièges inclinables
  • Portes électriques
  • Phares halogènes

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