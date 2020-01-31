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2016 Volkswagen Jetta

1.4 TSI Trendline 4 portes BA

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2016 Volkswagen Jetta

1.4 TSI Trendline 4 portes BA

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4667184
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$10,679

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  • 131,000KM
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  • Listing ID: 4667184
  • Stock #: 20-075
  • VIN: 3VW267AJ8GM233135
Exterior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Volkswagen-Jetta-2016-id7701796.html

VOLKSWAGEN JETTA 2016 AUTOMATIQUE ! 131000 KM AIR CLIMATISÉ, RÉGULATEUR DE VITESSE, VITRES ÉLECTRIQUES, PORTES ÉLECTRIQUES, ROUES EN ALLIAGES ETC !!

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques

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