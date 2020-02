2016 Volkswagen Jetta

http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Volkswagen-Jetta-2016-id7701796.html



VOLKSWAGEN JETTA 2016 AUTOMATIQUE ! 131000 KM AIR CLIMATISÉ, RÉGULATEUR DE VITESSE, VITRES ÉLECTRIQUES, PORTES ÉLECTRIQUES, ROUES EN ALLIAGES ETC !!



FINANCEMENT 1-2-3E CHANCE AU CRÉDIT, 99.9% APPROUVÉ



4.9/5.0 SUR NOS AVIS FACEBOOK!



418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM



BIENVENUE CHEZ OCCASION VILLE DE QUÉBEC ! LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SERVICE CLIENT ET DE RESPECT DE VOS BESOINS ET DE VOS ATTENTES ! MEMBRE AMVOQ. RAPPORT CARPROOF POUR CHAQUE VÉHICULE. FINANCEMENT 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT ET GARANTIES ADDITIONNELLES DISPONIBLES.



NOUVEAU : GARANTIES KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ DISPONIBLES ! ÉCHANGES ACCEPTÉES TEL QUE MOTO, VTT, CAMIONS, VUS, AUTOS, ETC.



VISITEZ NOUS SUR WWW.FACEBOOK.COM/OCCASIONQC OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM



WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Odomètre journalier

Miroirs électriques

