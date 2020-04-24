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2017 Dodge Grand Caravan

DODGE CARAVAN SE Valeur plus GRIS 72300

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2017 Dodge Grand Caravan

DODGE CARAVAN SE Valeur plus GRIS 72300

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4924890
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$16,973

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  • 72,300KM
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  • Listing ID: 4924890
  • Stock #: 20-123
  • VIN: 2C4RDGBG6HR586722
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Dodge-Grand_Caravan-2017-id7745338.html

DODGE GRAND CARAVAN 2017 SE VALEUR PLUS GRIS 72300 KM, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, 7 PASSAGERS, ETC....

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418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE
Additional Features
  • Freins ABS
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges de troisième rangée
  • Sièges tissu

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