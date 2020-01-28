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2017 Mazda MAZDA3

Berline à 4 portes, boîte automatique GS

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2017 Mazda MAZDA3

Berline à 4 portes, boîte automatique GS

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OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4598343
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$16,493

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  • 44,796KM
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  • Listing ID: 4598343
  • Stock #: 20-062
  • VIN: JM1BN1V73H1112545
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Mazda-3-2017-id7688729.html

MAZDA 3 GS 2017 AUTOMATIQUE 44796KM !! CAMÉRA DE RECUL, SIÈGES CHAUFFANTS, AIR CLIMATISÉ, VITRE+PORTES+MIROIRS ÉLECTRIQUE, RÉGULATEUR DE VITESSE, ETC !!

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418-825-0066 OU WWW.OCCASIONVILLEDEQUEBEC.COM

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WE SPEAK ENGLISH ! ;GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges inclinables
  • Portes électriques
  • Phares halogènes

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