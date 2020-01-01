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2020 Toyota Corolla

SE CVT 4371KM

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2020 Toyota Corolla

SE CVT 4371KM

Location

OCCASION VILLE DE QUÉBEC

9 Avenue Ste Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0

418-825-0066

  1. 4465947
  2. 4465947
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$24,473

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  • 4,371KM
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  • Listing ID: 4465947
  • Stock #: 20-009
  • VIN: 5YFB4RBE2LP004202
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.occasionvilledequebec.com/occasion/Toyota-Corolla-2020-id7660951.html

TOYOTA COROLLA SE 2020 AUTOMATIQUE 4371 KM SEULEMENT !!! AIR CLIMATISÉ, TOIT OUVRANT, GROUPE AMÉLIORÉ, DÉMARREUR À DISTANCE TOYOTA, DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR, RÉGULATEUR DE VITESSE, PORTES ÉLECTRIQUES VITRES ÉLECTRIQUES ETC !!

FINANCEMENT 1.2.3E CHANCE AU CRÉDIT, 99.9% APPROUVÉ

NOS AVIS FACEBOOK : 4.9/5.0!

BIENVENUE CHEZ OCCASION VILLE DE QUÉBEC ! LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SERVICE CLIENT ET DE RESPECT DE VOS BESOINS ET DE VOS ATTENTES ! MEMBRE AMVOQ. RAPPORT CARPROOF POUR CHAQUE VÉHICULE. FINANCEMENT 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT ET GARANTIES ADDITIONNELLES DISPONIBLES.

NOUVEAU : GARANTIES DISPONIBLES ! ÉCHANGES ACCEPTÉES TEL QUE MOTO, VTT, CAMIONS, VUS, AUTOS, ETC.

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Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Verrous de roue antivol
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants - Avant
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre

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