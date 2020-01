2010 Chevrolet Equinox

https://www.sksauto.ca/occasion/Chevrolet-Equinox-2010-id7644027.html



LTZ, AWD, Cuir 2ton, Camera de Recul, USB, AUX, Bluetooth, Cruise control, Mags, A/C,

Garantie 2 ans inclus , Inspection et Réparation Gratuite

*Membre AMVOQ* Depuis 1997

Financement 2e,3e Chance

Financement Maison Disponible

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Démarreur à distance

Radio HD

4 Roues motrices

Aide au stationnement (capteurs)

Coffre - Ouverture à distance

Siège mémoire

Anti-démarreur

Miroirs électriques

Port USB

Prise de courant 400 W (115 V)

Télédéverrouillage

Déverrouillage à distance

Lampes de lecture arrière

Sièges chauffants - Avant

Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.