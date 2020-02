2003 Audi A4

https://www.shawnautomobiles.com/occasion/Audi-A4-2003-id7682842.html



AUDI A4...Berline 4 portes, 1,8l, quattro, traction intégrale, boîte manuelle...TOUTE EQUPÉEE...GROUPE ELECTRIQUE, CLIMATISEUR, CUIR, TOIT OUVRANT, MAGS...SEULEMENT 1995$...VENEZ FAIRE UN ESSAI, IL VOUS CONVAINCRA...POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS CONTACTER MOI DANIEL 514 222-6855 OU SHAWN AU 514-625-4748 .SITUEE AU 4235 MONTEE GAGNON TERREBONNE J6Y0G7 A 5 MINUTES DE LAVAL ET A 15KM DE MONTREAL PREND VEHICULE EN ECHANGE FINANCEMENT DISPONIBLE 1re 2e ET 3e CHANCE INTERAC VISA ET MASTER CARD MAINTENANT DISPONIBLE

Media / Nav / Comm AM/FM Cassette

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège passager - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Transmission Manuelle

Changeur de CD au tableau de bord

Radio HD

Coffre - Ouverture à distance

Transmission Manuelle - 5 vitesses

Prise de courant 400 W (115 V)

Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.