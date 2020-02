2012 Kia Forte

https://www.shawnautomobiles.com/occasion/Kia-Forte_Koup-2012-id7682894.html



KIA Forte Koup Coupé 2 portes, boîte manuelle EX 2012...TOUTE EQUIPEE, GROUPE ELECTRIQUE, CLIMATISEUR, CUIR, TOIT OUVRANT, BLUETOOTH, MAGS, PNEUS D HIVER.MOTEUR NEUF GARANTI DE KIA...SEULEMENT 5995$... VENEZ FAIRE UN ESSAI, IL VOUS CONVAINCRA...POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS CONTACTER MOI DANIEL 514 222-6855 OU SHAWN AU 514-625-4748 .SITUEE AU 4235 MONTEE GAGNON TERREBONNE J6Y0G7 A 5 MINUTES DE LAVAL ET A 15KM DE MONTREAL PREND VEHICULE EN ECHANGE FINANCEMENT DISPONIBLE 1re 2e ET 3e CHANCE INTERAC VISA ET MASTER CARD MAINTENANT DISPONIBLE

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Pneus performance

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Transmission Manuelle

Transmission Manuelle - 6 vitesses

Sièges tissu

Crochet remorquage arrière

Prise de courant 400 W (115 V)

Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

