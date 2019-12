2012 Nissan Rogue

https://www.mikeautosport.com/occasion/Nissan-Rogue-2012-id7640608.html



Mike Auto Sport

Nissan Rogue Traction intégrale, 4 portes S AWD+ GR ÉLECTRIQUE 2012

Prix: 9495 frais et taxes sus

1ÈRE, 2IÈME et 3IÈME chance aux crédit disponible

CRÉDIT SPÉCIALISÉ DISPONIBLE

FINANCEMENT MAISON DISPONIBLE

Financement bancaire sur place

TEXTO EXPRESS 514-318-4321

Véhicule inspecté

Échange accepté

Mike Auto Sport est membre AMVOQ

www.mikeautosport.com

Mike Auto Sport 450-961-2444/1-844-649-5769





Description véhicule

Marque/modele/année

-GROUPE ÉLECTRIQUE

-AIR CLIMATISÉ

-BANCS CHAUFFANT

-CRUISE CONTROL

-BLUETOOTH

-MAGS

-CLIMATISATION MULTIZONE

-BANCS ÉLECTRIQUE

-PRISE AUX/USB



Mike Auto Sport 450-961-2444/1-844-649-5769

Mike auto sport effectue l'inspection des véhicules a l'externe pour avoir une meilleur ensemble sur la préparation !

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Aide au stationnement (capteurs)

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.