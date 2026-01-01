$2,700+ taxes & licensing
2006 Ford F-150
XLT Long Bed
2006 Ford F-150
XLT Long Bed
Location
Kenny U-Pull
2905 Boulevard St-Michel, Trois-Rivières, QC G9A 5E1
844-536-6987
$2,700
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Bright Red
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 2-door
- Mileage 168,733 KM
Vehicle Description
À vendre, Ford F-150 2006 de couleur rouge avec 168 733 km au compteur. Bon vieux pick-up fiable pour le travail, la remorque ou un projet. À noter (en toute transparence) : Le check engine est allumé Les tie rods (embouts de direction) sont à changer Rien de caché : le prix est ajusté en conséquence. Parfait pour quelquun qui est un peu manuel ou qui a un bon mécano. Le reste roule bien et le camion démarre sans problème. Vendu tel quel, sans garantie légale. Premier arrivé, premier servi. KENNY U-PULL Trois-Rivières
Vehicle Features
Interior
Additional Features
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