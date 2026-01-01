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À vendre, Ford F-150 2006 de couleur rouge avec 168 733 km au compteur. Bon vieux pick-up fiable pour le travail, la remorque ou un projet. À noter (en toute transparence) : Le check engine est allumé Les tie rods (embouts de direction) sont à changer Rien de caché : le prix est ajusté en conséquence. Parfait pour quelquun qui est un peu manuel ou qui a un bon mécano. Le reste roule bien et le camion démarre sans problème. Vendu tel quel, sans garantie légale. Premier arrivé, premier servi. KENNY U-PULL Trois-Rivières

2006 Ford F-150

168,733 KM

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$2,700

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2006 Ford F-150

XLT Long Bed

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2006 Ford F-150

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Kenny U-Pull

2905 Boulevard St-Michel, Trois-Rivières, QC G9A 5E1

844-536-6987

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Used
168,733KM
Other / Unsure Condition
VIN 1FTRF122X6KB12229

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bright Red
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Mileage 168,733 KM

Vehicle Description

À vendre, Ford F-150 2006 de couleur rouge avec 168 733 km au compteur. Bon vieux pick-up fiable pour le travail, la remorque ou un projet. À noter (en toute transparence) : Le check engine est allumé Les tie rods (embouts de direction) sont à changer Rien de caché : le prix est ajusté en conséquence. Parfait pour quelquun qui est un peu manuel ou qui a un bon mécano. Le reste roule bien et le camion démarre sans problème. Vendu tel quel, sans garantie légale. Premier arrivé, premier servi. KENNY U-PULL Trois-Rivières

Vehicle Features

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
tinted_windows
keyless_entry
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Steering_Mounted_Controls
Driver_Airbag
Passenger_Airbag
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Pulse_Wiper
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Cargo_Area_TieDown
Front_Air_Dam
Locking_Tailgate
Split_Bench_Seats
Cargo_Light

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844-536-XXXX

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