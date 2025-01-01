$1,999+ taxes & licensing
2012 Volkswagen Jetta
Location
Kenny U-Pull
2905 Boulevard St-Michel, Trois-Rivières, QC G9A 5E1
844-536-6987
$1,999
+ taxes & licensing
Used
279,355KM
Other / Unsure Condition
VIN 3VWBK7AJ4CM339572
Vehicle Details
- Exterior Colour Tempest Blue Metallic
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 4-door
- Mileage 279,355 KM
Vehicle Description
-Rouille dans les bas de caisse et légèrement dans les ailes arrières.
-Carfax disponible.
-Aucun check engine.
-Disponible pour l'essai routier dès aujourd'hui!
Vehicle Features
Interior
Tachometer
Additional Features
traction_control
daytime_running_lights
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Locks
Tilt_Steering
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Locking_Differential
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
Trunk_Anti_Trap_Device
