<p>-Rouille dans les bas de caisse et légèrement dans les ailes arrières.</p><p>-Carfax disponible.</p><p>-Aucun check engine.</p><p>-Disponible pour l'essai routier dès aujourd'hui!</p>

2012 Volkswagen Jetta

279,355 KM

$1,999

+ taxes & licensing
2012 Volkswagen Jetta

2012 Volkswagen Jetta

Kenny U-Pull

2905 Boulevard St-Michel, Trois-Rivières, QC G9A 5E1

844-536-6987

$1,999

+ taxes & licensing

Used
279,355KM
Other / Unsure Condition
VIN 3VWBK7AJ4CM339572

  • Exterior Colour Tempest Blue Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 279,355 KM

-Rouille dans les bas de caisse et légèrement dans les ailes arrières.

-Carfax disponible.

-Aucun check engine.

-Disponible pour l'essai routier dès aujourd'hui!

Tachometer

traction_control
daytime_running_lights
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Locks
Tilt_Steering
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Locking_Differential
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
Trunk_Anti_Trap_Device

$1,999

+ taxes & licensing>

2012 Volkswagen Jetta