2014 Volkswagen Jetta

https://www.autoaubaine.com/Volkswagen-Jetta-c7657716.html Bien équipé, bas kilométrage, en bonne condition, et sous les 10000$, ce Jetta 2014 d'occasion est un exccellent choix! Nous avons plus de 600 véhicules d'occasion en inventaire, tous inspectés, réparés et garantis. Nous sommes une entreprise familiale de la Mauricie en affaire depuis plus de 50 ans. Passez nous voir!

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Direction assistée

Lecteur MP3

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Verrous de sécurité pour enfants

Chargeur de CD

Enjoliveurs

