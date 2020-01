2015 Ford Fiesta

https://www.autoaubaine.com/Ford-Fiesta-c7657718.html Cette Fiesta d'occasion est disponible chez Gervais Auto, notre concession familiale spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion de qualité en Mauricie depuis plus de 50 ans. Vous avez besoin de financement auto? Notre équipe est spécialisée en prêts automobiles, et saura trouver le bon scénario pour vous!

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Cache bagages

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.