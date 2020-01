2016 Chrysler 200

https://www.autoaubaine.com/Chrysler-200-c7650988.html *** Ce Chrysler 200c d'occasion est incroyablement bien équipé et confortable, avec son puissant moteur V6, l'intérieur tout en cuir, le toit panoramique et plus! Chez Gervais Auto, nous avons plus de 600 voitures d'occasion toutes inspectées et réparées en inventaire à nos deux succursales de Shawinigan et Trois-Rivières. Passez rencontrer notre belle équipe!Inventaire complet sur le www.gervaisauto.com. Financement 1e, 2e et 3e chance aux meilleurs taux disponibles sur place! *** GARANTIE CONSTRUCTEUR: 01 JUILLET 2020 OU 100 000 KM *** GARANTIE GERVAIS : 1 MOIS OU 1700 KM *** GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE ***

Additional Features Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Rétroviseur à atténuation automatique

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Intérieur en cuir

Démarreur à distance

Aluminium

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges chauffants - Avant

Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.