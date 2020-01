2017 Subaru XV Crosstrek

https://www.subarutroisrivieres.com/occasion/Subaru-Crosstrek-2017-id7650348.html



Subaru Crosstrek 2017 * GROUPE TOURING * TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE * JANTES EN ALLIAGE * BAS PRIX * SIÈGES AVANT CHAUFFANTS * CAMÉRA DE RECUL * SOYEZ LE PREMIER À ESSAYER CE PETIT BIJOUX! Nous sommes fiers de servir les clients Subaru de Trois-Rivières entre Montréal et Québec depuis plus de 50 ans. Passez directement en concession ou visitez le www.subarutroisrivieres.com pour découvrir une vaste sélection de modèles Subaru neufs véhicules d'occasion certifiés Subaru ainsi que plusieurs autres marques telles que Kia, Honda, Toyota, Dodge et plus encore. Obtenez un crédit facile et rapide en 1ère, 2ème et 3ème chance au crédit. n'attendez plus, passez nous voir ou appelez-nous 819 373-6800!

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Pneus performance

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

