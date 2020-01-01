Menu
Account
Sign In

2014 Dodge Grand Caravan

Familiale à 4 portes, cabine multiplaces

Watch This Vehicle

2014 Dodge Grand Caravan

Familiale à 4 portes, cabine multiplaces

Location

Honda de Val D'Or

1720, 3e avenue, Val-D'or, QC J9P 1W2

819-825-7838

  1. 4433565
  2. 4433565
  3. 4433565
  4. 4433565
  5. 4433565
  6. 4433565
  7. 4433565
  8. 4433565
  9. 4433565
  10. 4433565
  11. 4433565
Contact Seller

$14,995

+ taxes & licensing

  • 104,063KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4433565
  • Stock #: 20010A
  • VIN: 2C4RDGDG2ER151589
Exterior Colour
Gris
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hondadevaldor.com/occasion/Dodge-Grand_Caravan-2014-id7653918.html

MEMBRE DU GROUPE GAREAU 3 CONCESSIONNAIRES À VOTRE SERVICE . FICHE D'ENTRETIEN COMPLÈTE . INSPECTIONS AVEC RAPPORT DE CONDITION POUR TOUT NOS VÉHICULE USAGÉS CAR PROOF . GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE. LA MEILLEUR ALLOCATION POUR VOTRE VÉHICULE D'ÉCHANGE . TOUTES LES MARQUES DISPONIBLE . ECONOMISEZ PLUS AVEC HONDA DE VAL D'OR , VOTRE CONCESSIONNAIRE DE L'ABITIBI FINANCEMENT FACILE ET CRÉDIT SUR PLACE . 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT DISPONIBLE. PLUS DE 6 INSTITUTIONS BANCAIRE À VOTRE SERVICE .
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Porte-bagages (toit)
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Climatisation arrière
  • Sièges de troisième rangée
  • Sièges tissu
  • Pédales ajustables

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Honda de Val D'Or

2013 Honda Civic 4 p...
 75,022 KM
$9,995 + tax & lic
2010 Suzuki Grand Vi...
 125,342 KM
$8,995 + tax & lic
2007 Toyota RAV4 4 p...
 149,229 KM
$8,995 + tax & lic
Honda de Val D'Or

Honda de Val D'Or

1720, 3e avenue, Val-D'or, QC J9P 1W2

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-825-XXXX

(click to show)

819-825-7838

Send A Message