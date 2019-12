2017 Kia Rondo

https://www.kiadesrosiers.com/occasion/Kia-Rondo-2017-id7642350.html



KIA RONDO LX 2017 JAMAIS ACCIDENTÉ BIEN ÉQUIPÉ 1 PROPRIO BAS KILO PNEUS D'HIVER BARRE DE TOIT HITCH A VÉLO DÉFLECTEUR CAPOT DÉMARREUR A DISTANCE



****ouverts le samedi****échanges bienvenus***minimum 500$$$

financement facile sur place 1ere 2e et 3e chance au crédit



Valeur de 1500$ en équipement, démarreur a distance, barre de toit, hitch a vélo, déflecteur de capot.

Véhicule garantie Kia Canada 100000km ou 7 mars 2023, inspecté voiture certifié.

Groupe électrique, banc chauffant, sonar de recul, radio complète avec technologie Bluetooth,

régulateur de vitesse, air climatisé, intérieur en tissus, et encore plus



tout notre inventaire disponible sur www.kiadesrosiers.com



seulement 45 minutes au nord de Montréal.

sortie 86 autoroute 15 nord.

2348 rte 117 val-david 1-888-635-0659 ou 819-320-0193



Nos véhicules sont minutieusement inspectés et réparés par nos techniciens certifiés. Peut importe la marque et son année.

Inspection 135 points sur nos véhicule Kia Certifié, voir détails avec nos représentants.



bien que nous ayons pris toutes les mesures raisonnables pour nous assurer de la précision des renseignements fournis, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission. Veuillez contre-vérifier les renseignements auprès de : Kia Desrosiers

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Pneus performance

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Aide au stationnement (capteurs)

Odomètre journalier

Verrous de sécurité pour enfants

Miroirs ajustables de l'intérieur

Miroirs électriques

Port USB

Télédéverrouillage

Appuie-bras central

Sièges chauffants - Avant

Intérieur Tissus

Garde-boue

