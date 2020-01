2009 Ford F-350

https://www.autoaubaine.com/Ford-F-350-c7663026.html



Ford F-350 Xlt 4x6 2009



Essuie-glaces intermittents, Freins ABS, Coussin gonflable conducteur, Air climatisé, Volant ajustable, Tapis protecteurs, Doublure de caisse, Attelage remorque, Ordinateur de bord, Radio AM/FM, Jantes en alliage, Antipatinage, Phares antibrouillards, Coussins gonflables



CONDITION EXCEPTIONNELLE, entretenu minutieusement, roues doubles, V10 TRITON, capacité de remorquage de 15800 lbs, boite de 8 pieds, gr. électrique, A/C, contrôleurs de freins électriques d'origine, sièges électriques, système de communications mains libres, toile sur boîte, marchepieds, miroirs de remorquage, faut voir, unique sur le marché!!! Carfax disponible...





*****TEXTOS BIENVENUE 514 707-4090*****



SBELLEMARE@CHAPUTAUTOMOBILE.COM

