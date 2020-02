2014 Jeep Grand Cherokee

https://www.autoaubaine.com/Jeep-Grand Cherokee-c7679874.html



Jeep Grand Cherokee Overland Hemi 2014



Toit ouvrant, Essuie-glaces intermittents, Freins ABS, Coussin gonflable conducteur, Lecteur MP3, Chauffe-moteur, Miroirs chauffants, Air climatisé, Climatisation deux zones, Commandes audio au volant, Volant ajustable, Aileron, Tapis protecteurs, Attelage remorque, Radio satellite, Ordinateur de bord, Radio AM/FM, Essuie-glace détecteur de pluie, Jantes en alliage, Antipatinage, Phares antibrouillards, Coussins gonflables, Port USB, Climatiseur automatique, Aide au stationnement (capteurs), Volant chauffant



V8 5,7L HEMI, attache-remorque d'origine (7200 lbs), une seule proprio, freins comme neufs aux 4 roues, batterie neuve, toit ouvrant panoramique, NAVIGATION, caméra de recul, dem. à distance, système de communication mains libres, sièges électriques ventilés et chauffants, "paddle shift" au volant, mags 20 pouces, système de traction QUADRA-DRIVE II, écran tactile, système de son ALPINE, phares au Xénon, sièges arrières chauffants, hayon électrique, vitres teintées, volant chauffant et +++. Carfax disponible...





